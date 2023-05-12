أسعار اللحوم إلى أين.. الحكومة تتصدى للأزمة| شاهد

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن أسعار اللحوم.



سبب ارتفاع أسعار اللحوم و كانت الإجابة عند الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين اللي كشف عن أسباب ارتفاع أسعار السلع نتيجة وجود مضاربات، و أكد أن تحريك أسعار السلع على بطاقات التموين؛ هدفها تنفيذ عملية تصحيح سعري.

وقال عشماوي،، إن في 92 عنصرا بيتحكموا في سعر السلع بالأسواق؛ ولفت إلى أن السوق مش بيشتغل بطبيعته في ظل المضاربات والأزمات" و أن من غير المقبول طبعا أنه تكون زيادة أسعار السلع بسبب السوق الموازي اللي بتعمل فيه مافيا، و أشار في كلامه إلى أن البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة النقدية، و على الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات، والأخبار الكاذبة.



وأن أسعار اللحوم شهدت بالفعل ارتفاعات في الأسعار بسبب الأعلاف؛ وبيتم بيعها بأسعار متفاوتة عند الجزارين (من 280 جنيهًا إلى 290 جنيهًا)، كما يتم بيعها بحوالي 400 جنيه للكيلو في السوبر ماركت، وقطعة معينة من الفلتو وصلت إلى 500 جنيه.



وأكد عشماوي، أن المستهلك هو اللي بيدفع التاجر لرفع أسعار السلعة، و وضح أن دور الدولة التدخل للحفاظ على الشريحة الأكبر من المواطنين، وقريبًا هيتم تداول سلع في البورصة هيكون لها أثر في انخفاض الأسعار.



وشدد مساعد أول وزير التموين، على أن المجازر فيها 5 آلاف رأس ماشية سودانية، حاليًا، و أن الدولة بتعمل على التنوع في استيراد اللحوم من السوق الأفريقية؛ لضبط أسعار السلع.

و بتسعى الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم بكل الطرق الممكنة.



وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن الوزارة بتمتلك 5 آلاف رأس ماشية سودانية حية حاليا، ومع الظروف الحالية والحرب في الخرطوم بيتم بحث الصعوبات اللي ممكن تواجه عمليات التوريد من السودان.



وأنه جار دراسة استيراد اللحوم من تشاد والصومال لتنويع مصادر استيراد اللحوم، ولتعويض أي نقص توريد المنتج من أي مصدر أخر، إلا أن السودان هتظل المصدر الأول لتوريد اللحوم بالنسبة لمصر.



وكان وزير التموين وقع اتفاق مع شركة اتجاهات السودانية لتوفير اللحوم الطازجة لمدة عامين بدءا من أول يناير 2022 وحتي يناير 2024.

وأكدت وزارة التموين، أن الدولة بجميع أجهزتها بتعمل على تأمين احتياجات المواطنين من اللحوم الحية والمجمدة سواء مع السودان أو اي منشأ اخر معتمد ويطبق المواصفات البيطرية والشرعية، لافتًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم يكفي 24 شهرا.



وتقوم وزارة التموين بإتباع أعلى مستويات الإجراءات البيطرية، حيث يتم الكشف على الذبيحة قبل الذبح، ويتم الكشف البيطري عليها من خلال لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.



و بتعتبر السودان موردا رئيسيا للمواشي واللحوم الحية وهي إحدى السلع الاستراتيجية لمصر، حيث يمد السودان مصر بنحو 10% من احتياجاتها من هذه السلع.



وقال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، في 7 مايو 2023، إن من العوامل الرئيسية في ارتفاع أسعار اللحوم، نقص المعروض من اللحوم، لأننا لسنا دولة منتجة للثروة الحيوانية، بل مستهلكين، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الذي مع ارتفاع أسعاره ارتفعت جميع مدخلات تربية الحيوانات، على رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف، التي نستوردها من الخارج.

وأضاف نائب رئيس شعبة القصابين، إن القطاع واجه العديد من المشكلات مع نقص المعروض من اللحوم، منها عزوف بعض الجزارين عن فتح محالهم بسبب تكبدهم لخسائر كثيرة خلال شهر رمضان الكريم، فحصلوا على إجازة الجزارين المعتادة في عيد الفطر، وبعد انتهاء الإجازة رفضوا العمل وفتح محالهم، وكانت الخسائر التي تكبدوها بسبب أن أسعار اللحوم في المناطق الشعبية رغم ارتفاع سعرها إلا أنها لم تكن مجزية أو مربحة، ولأن اللحوم من السلع القابلة للتلف سريعًأ، ومع قلة حركة البيع، اضطر الجزارون إلى بيع اللحوم بأسعار دون هامش ربح.



وتابع: مع الأوضاع الاقتصادية لأسرة المصرية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية كافة، اضطرت بعض الأسر لشراء كميات أقل من المعتاد أن تشريه، وشهدنا زبائن المناطق الشعبية وهم يذهبون لمحل الجزارة لشراء قطعة لحم لا تصل للنصف كيلو، وهذا يعد إهدار للحمة بالنسبة للجزار، لأن البيع بأقل من كيلو يعني عدم وجود هامش ربح، وأن الذبيحة لن تجد من يشتريها سريعًا.

وأشار عبد الباسط - إلى أن الشعبة رصدت خروج بعض الجزارين من المهنة، مع صعوبة الوضع، حيث عرضوا أدواتهم للبيع، وحولوا أنشطة محالهم وعملهم إلى أخرى، وهذا مؤشر خطير، فالجزار صاحب مهنة أصيلة في المجتمع، ويخدم فئات الشعب كافة، ولديه عمالة ومع تغير النشاط، فهذا يعني تسريح العمالة، أي زيادة معدلات البطالة، وعليه نطالب الدولة بسرعة التدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حفاظًا على هذه المهنة وأهلها، إضافة إلى توفير اللحوم للمواطنين بأسعار تلائم الظروف المعيشية.

من جانبه قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين على ارتفاع أسعار اللحوم، بعد أن وصل ثمن الكيلو في بعض المناطق إلى 400 جنيه؛ "نحن فى أزمة عالمية، ولم يتخيل أحد وصول سعر كيلو اللحوم إلى 400 جنيه، فقد خرجنا من أزمة كورونا، لندخل أزمة جديدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ثم أحداث السودان والأزمات الثلاث لها تأثير سلبي على اللحوم والأعلاف".

وان "كثير من الجزارين أغلقوا محلاتهم، بسبب قلة الطلب على شراء اللحوم وارتفاع الأسعار، ولذلك يجب أن نتجه إلى البدائل وهى الأسماك، فالأزمة الحالية لا أحد يعرف موعد انتهائها، وعلى الدولة التدخل لحل الأزمة".

وحافظت اللحوم على أسعارها فى الأسواق، حيث تراوح سعر الكيلو البلدي ما بين 230 و300 جنيه حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة، حيث يجري طرح الكيلو في منافذ أمان بسعر 225 جنيها للكيلو.

وأعلنت شعبة القصابين، عن الأسعار التي تم تحديدها لبيع اللحوم، حيث جاء سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 240 و 280 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 240- 280 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 240 و 280 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 240 و280 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 240 و280 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 190 و230 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة، فسجل اللحم البرازيلي ما بين 130 و190جنيها، والكبدة المستوردة بين 110 جنيهات إلى 130 جنيها.

وكشف هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، عن سعر كيلو اللحوم، الذي يتراوح ما بين 330 إلى 360 جنيها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذه الأسعار رغم ارتفاعها "غير مجزية للجزارين".