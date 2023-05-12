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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الجنيه يتعافى | مفاجأة في سعر الدولار والذهب

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم 
 

وبالنسبة لأسعار الدولار على المستوى المحلي شهد استقرارا في البنوك،  منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرًا بذلك لمدة 63 يومًا كاملة بدون تحرك، ليكمل الشهرين مستقرا بدون أي تحرك إذا لم يطرأ عليه أي تحرك جديد. 


وفي المقابل استعاد الجنيه عافيته أمام الأخضر في سوق العقود الآجلة، حيث تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 ، بعدما سجل 35.3 قبل أيام.


فقد سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.
وسجّل الأخضر أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم
= 30.85 جنيه للشراء.
= 30.95 جنيه للبيع.
وسجل الدولار  أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.
أما عالميا فاستقر الأخضر بحسب مؤشر الدولار (DXY)، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية
وسجّل المؤشر 101.895 نقطة بعد 102.89 نقطة قبل أيام و105.64 في مارس الماضي، فيما وصل المؤشر إلى 114.78 نقطة في وقت سابق من نهاية 2022.

وعن الذهب ف الكثير من المصريين يبحث  عن سعر الذهب الآن في مصر ، والذي تراجع بقوة بعد تخل الحكومة بقرار إعفاء المشغولات الذهبية من الجمارك والرسوم الآخرى ، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 لأول مرة عن 2500 جنيه.


فعلى المستوى المحلي شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر هزة قوية ، إذ تراجع سعر الجرام الأشهر في مصر بقوة بعد قرار قوى من الحكومة لضبط سوق الذهب بعد وصول الأسعار إلى مستويات تاريخية لم يصل إليها الأصفر من قبل.


وهبط سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 21  بقيمة نحو 330 جنيها، إذ سجل قبل أيام قليلة 2800 جنيها ليعود إلى نحو 2470 جنيها اليوم كأقل سعر بدون إضافة المصنعية.
و عن اسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة 
سعر عيار 24 اليوم : 2,846 جنيهًا.
سجّل سعر الجرام عيار 21 
، 2,490  جنيهًا للشراء
سجّل  سعر الجرام عيار 18: 2,134 جنيهًا.
سجّل  سعر الجرام  عيار 14: 1,660 جنيها
بلغ سعر الجنيه  عيار 24 للبيع : 19,920 جنيه
بلغ سعر الأوقية عيار 24: 2,015 دولارًا بعد 2056 دولارًا

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