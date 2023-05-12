مقرر بالحوار الوطني: الصناعة تساهم بـ 17% من الناتج المحلي ونسعى لمضاعفتها

أكد الدكتور بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني سابقة تاريخية، لم تحدث في الـ 100 عام الأخيرة، وأن الحوار الوطني منقسم لـ ثلاث محاور، الجانب السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي.



وأضاف مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، خلال حواره على القناة الأولي، أن المحو الاقتصادي يتكون من 8 لجان، وأنه مسئول عن لجنة الصناعة بالجانب الاقتصادي.



ولفت إلى أن مصر لها تاريخ طويل فى الصناعة، وأن مصر لا تبدأ من الصفر، ولكن لدينا الإمكانيات التى تحتاج فقط لـ نظرة لـ التقدم.



وأشار إلى أن الصناعات المصرية مقبولة لـ المواطنين فى أوروبا، و إفريقيا، وتساهم بـ 17% من الناتج المحلي، وأن هذا الرقم متواضع، وأن هناك طموح للوصول لـ الضعف.

وكشف أن الوصول للضعف لا يحتاج خططا طويلة ولكن يحتاج لبعض الضبط فقط.

