أخبار الفن.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي مهرجانات شهير.. حقيقة انفصال رنا الحريري وباسم ياخور

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

حمادة هلال عن سخريته من محادثة حسن شاكوش: مش أنا وآسف جدا



كشف الفنان حمادة هلال، عن حقيقة سخريته من محادثة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

تعرف على إيرادات فيلم هارلي لمحمد رمضان أمس



احتفظ فيلم هارلي بطولة النجم محمد رمضان بالمركز الثاني في هرم الإيرادات أمس الخميس، محققًا 244 ألف جنيه، ليصل بإجمالي إيراداته في 3 أسابيع إلى 32 مليون جنيه و439 ألف جنيه.

وصول هالة صدقي إلى مطار قرطاج للتكريم بمهرجان ياسمين الحمامات| شاهد



وصلت الفنانة هالة صدقي، “صفصف” منذ قليل إلى مطار قرطاج للتكريم بمهرجان ياسمين الحمامات بتونس بعد النجاح الكبير الذي حققته بمسلسل “جعفر العمدة”.

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد



دعم مؤدي المهرجانات حسين غاندي زميله السادات بعد القبض عليه مع فتاة وبحوزته مواد مخدرة.

ونشر غاندي صورته معه على فيس بوك وكتب عليها "ان شاء الله خير يا اخويا دعوتكم ربنا يعديها علي خير".

أزمات هزت الوسط الفني.. حسن شاكوش ووفاء مكي الأبرز



شهد الوسط الفني العديد من الأزمات التي أثيرت خلال الفترة الماضية، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض لكم أبرز الأزمات والقضايا من خلال التقرير التالي:

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور



ترددت أنباء عن انفصال الفنان الشهير باسم ياخور عن زوجته رنا الحريري، وزادت الأخيرة الشكوك بحذف النجم السوري من حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستجرام.

حميد الشاعري يحيي حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة بحضور النجوم.. صور



احتفل مساء أمس ، إبراهيم جمال أبو عميرة، بحفل زفاف ابنته المخرجة سعاد، على المخرج محمود، نجل المخرج الكبير شكري أبو عميرة، والذي أقيم فى بحيرة القاهرة التابعة لمتحف الحضارة.

أنغام وتامر عاشور يشعلان أولى حفلات صيف الكويت.. صور



افتتح النجمان صوت مصر أنغام والفنان تامر عاشور، أولى حفلات مهرجان "صيف الكويت" وسط حضور جماهيري كبير ناهز الـ 5 آلاف من جمهور متذوق للفن وعاشق للطرب تفاعل مع النجمين طوال الحفل الذي أقيم مساء الخميس وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.