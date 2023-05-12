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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصول هالة صدقي إلى مطار قرطاج للتكريم بمهرجان ياسمين الحمامات| شاهد

هالة صدقي
هالة صدقي

وصلت الفنانة هالة صدقي، “صفصف” منذ قليل إلى مطار قرطاج للتكريم بمهرجان ياسمين الحمامات بتونس بعد النجاح الكبير الذي حققته بمسلسل “جعفر العمدة”.

 

شخصية هالة صدقي فى جعفر العمدة

وكانت هالة صدقي قد جسدت خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة شخصية الحاجة وصيفة “صفصف” والدة المعلم جعفر العمدة وحققت بهذه الشخصية نجاحا كبيرا منذ بدء عرض المسلسل وحتى نهايته.
 

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان،  زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم،أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.

 

يذكر أن أصدرت إدارة مهرجان ياسمين الحمامات بتونس بيانا صحفيا للرد على كافة الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا عن انسحاب الفنانة درة من المهرجان أثناء تكريمها.

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وجاء البيان كالتالي : ببالغ الدهشة والاستغراب تابع المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات ما يتم تداوله في بعض المواقع الإخبارية حول استياء الفنانة التونسية درة زروق ومغادرتها حفل افتتاح المهرجان بعد تكريمها نافيا هذه الأخبار جملة وتفصيلا. ويحيط المهرجان علما كل وسائل الاعلام التونسية، العربية والأجنبية بأنه يعتز بتكريم الممثلة درة زروق بجائزة الـ”دياسبورا” والتي تمنح للمتميزين في أعمالهم الفنية خارج الوطن. ويعتبر أن الممثلة درة زورق من الأسماء المميزة في تجربتها الفنية كما وكيفا بمشاركتها في أعمال لكبار الكتاب والمخرجين المصريين والعرب.


وللأسف لم تتمكن الفنانة درة زروق من حضور عرض فيلم “باب الفلة” للمخرج مصلح كريم المبرمج ضمن فعالية تكريمها بسبب ارتباطاتها المهنية وقد كان المهرجان على علم بذلك ويوجه لها كل الشكر على حضورها سهرة الافتتاح رغم التزاماتها خارج تونس خلال فترة انعقاد المهرجان.

 

ويشدد المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات على إيمانه المطلق وغير المشروط بحرية الرأي والتعبير والإبداع وتمسكه بحضور كل الفنانين وصناع الأفلام بمدينة ياسمين الحمامات، ملتقى السينما وكل الفنون.

 

وكانت بعض التقارير التونسية قد ذكرت انسحاب الفنانة درة من مهرجان الياسمين الحمامات بتونس بعد انتقادها من قبل زميلها الفنان فتحي الهداوي وهو ما نفته إدارة المهرجان جملة وتفصيلا.

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