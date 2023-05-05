بحضور هاني شاكر ومصطفى قمر .. هالة صدقي تحتفل بنجاح شخصية صفصف

احتفلت الفنانة هالة صدقي بنجاح شخصيتها التى قدمتها ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان.



وأقامت هالة صدقي احتفالية خاصة داخل منزلها وقامت بدعوة أصدقائها المقربين للاحتفال معها بنجاح دورها فى المسلسل وكان من ضمن الحضور الفنان هاني شاكر وسهير رمزي وبوسي شلبي ومصطفى قمر وخالد زكي والفنانة الكبيرة بوسي.





شخصية هالة صدقي فى جعفر العمدة

وكانت هالة صدقي تجسد خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة شخصية الحاجة وصيفة والدة المعلم جعفر العمدة وحققت هذه الشخصية نجاحا كبير منذ بدء عرض المسلسل وحتى نهايته.





هالة صدقي تتحدث عن نجاح شخصيتها

وحلت الفنان هالة صدقي، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، وتحدثت هالة صدقي عن كواليس دورها في مسلسل "جعفر العمدة".

وقالت هالة صدقي:" نجاح دوري في مسلسل جعفر العمدة غير عادي ، وانا مخضوضة من ردود الفعل الإيجابية ". وأضافت هالة صدقي :" أنا فرحانة ومش فرحانة، لأنه بعد نجاح دوري في جعفر العمدة ماذا سوف أفعل في المستقبل ".

وتابعت هالة صدقي:" نجاح شخصيتي في جفر العمدة بسبب المخرج محمد سامي "، واكملت هالة صدقي:" محمد سامي تواصل معي في نهاية الصيف ورشحني لشخصية صفصف في جعفر العمدة ".

وعلقت هالة صدقي على أحد مشاهدها مع محمد رمضان،:" في مشهد السجن كان عندي حساسية ووشي وارم جدا وكنت تعبانة جدا ".

وتابعت هالة صدقي:" خدت كمية كبيرة من الكورتيزون عشان اعالج ورم وشي عشان اعرف أصور "، وأكملت هالة صدقي:" انفعالاتي في مسلسل جعفر العمدة حقيقية والبكاء حقيقي في كافة المشاهد ولا أضع أي شيء يساعدني على إظهار الدموع ".