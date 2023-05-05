عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور هاني شاكر ومصطفى قمر .. هالة صدقي تحتفل بنجاح شخصية صفصف

هالة صدقي وهاني شاكر
هالة صدقي وهاني شاكر

احتفلت الفنانة هالة صدقي بنجاح شخصيتها التى قدمتها ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان.

وأقامت هالة صدقي احتفالية خاصة داخل منزلها وقامت بدعوة أصدقائها المقربين للاحتفال معها بنجاح دورها فى المسلسل وكان من ضمن الحضور الفنان هاني شاكر وسهير رمزي وبوسي شلبي ومصطفى قمر وخالد زكي والفنانة الكبيرة بوسي.

 

شخصية هالة صدقي فى جعفر العمدة

وكانت هالة صدقي تجسد خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة شخصية الحاجة وصيفة والدة المعلم جعفر العمدة وحققت هذه الشخصية نجاحا كبير منذ بدء عرض المسلسل وحتى نهايته.

 

هالة صدقي تتحدث عن نجاح شخصيتها 

وحلت الفنان هالة صدقي، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، وتحدثت هالة صدقي عن كواليس دورها في مسلسل "جعفر العمدة".

 

وقالت هالة صدقي:"  نجاح دوري في مسلسل جعفر العمدة غير عادي ، وانا مخضوضة من ردود الفعل الإيجابية ". وأضافت هالة صدقي :" أنا فرحانة ومش فرحانة، لأنه بعد نجاح دوري في جعفر العمدة ماذا سوف أفعل في المستقبل ".

 

 وتابعت هالة صدقي:" نجاح شخصيتي في جفر العمدة بسبب المخرج محمد سامي "، واكملت هالة صدقي:"  محمد سامي تواصل معي في نهاية الصيف ورشحني لشخصية صفصف في جعفر العمدة ".

 

وعلقت هالة صدقي على أحد مشاهدها مع محمد رمضان،:" في مشهد السجن كان عندي حساسية ووشي وارم جدا وكنت تعبانة جدا ".

 

 وتابعت هالة صدقي:" خدت كمية كبيرة من الكورتيزون عشان اعالج  ورم وشي عشان اعرف أصور "، وأكملت هالة صدقي:"  انفعالاتي في مسلسل جعفر العمدة حقيقية والبكاء حقيقي في كافة المشاهد ولا أضع أي شيء يساعدني على إظهار الدموع ".

الفنانة هالة صدقي هالة صدقي مسلسل جعفر العمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

موضوعات متعلقة

أسعار تذاكر حفل مدحت صالح بالشيخ زايد.. تعرف عليها

أتمنى تقديمه في رمضان القادم.. شريف منير يتحدث عن مسلسله الجديد

حفلات الصيف.. هاني شاكر يغني في لبنان يوليو المقبل

أحمد فهمي يعلن عن موعد طرح فيلم مستر إكس

كامل الأوصاف.. الجمهور يتفاعل مع عبادي الجوهر على مسرح أبو بكر سالم

رهبة والصف الأخير الأبرز.. تعرف على أفلام الموسم الجديد في السينما

فؤاد وتامر عاشور وحميد.. توافد النجوم على حفل روائع الموجي بالسعودية

مسلم.. يطرح "سابوك فى البيت" ويهديها إلى روح والده.. فيديو

ترشيحاتنا

تصل للحبس.. عقوبات استخدام التليفونات المحمولة في الامتحانات

اندلاع المواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين ببيت لحم واعتقال 8 من الضفة الغربية

هل يسبب هذا النوع من المكملات الغذائية الموت المفاجئ؟

عمرها 80 سنة وصدمت الجميع بصوتها وهي تغني لأم كلثوم.. شاهد

يوم 13 يتصدر وهارلي يلاحقه.. تعرف على إيرادات السينما أمس

كولر يفاجئ لاعبيه بقرار جديد قبل مواجهة بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خسوف القمر.. ظاهرة ستحدث غدا في السماء لا تفزع لرؤيتها

سعر فساتين يسرا في السعودية يثير ضجة على السوشيال ميديا.. أرقام صادمة

مصريون وعرب| تعرف على معلقين مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

بملابس غريبة.. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في أمريكا

فيديو

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ