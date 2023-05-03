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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن جعفر العمدة .. هالة صدقي: مش لاقية حد أهزقه

هالة صدقي وفريق العمل
هالة صدقي وفريق العمل

عبّرت الفنانة هالة صدقي، عن حنينها لفريق عمل مسلسل “جعفر العمدة” واجواء التصوير، وذلك من خلال نشرها فيديو جمعها بالممثلين عبر حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

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وعلقت هالة صدقي، على الفيديو قائلة: “ البنات وحشوني اوي .. مش لاقيه حد اهزقه”.

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مي كساب تتحدث عن سبب تميزها في أداء دور ثريا بـ"جعفر العمدة"

يذكر أن أكدت الفنانة مي كساب أن فريق العمل في مسلسل جعفر العمده بذل مجهودا كبيرا؛ مشيرة الى انه كانوا على يقين بانه عمل مميز لكن نجاح العمل فاق كل التوقعات مثل ماتشات الكورة.

واضافت مي كساب خلال مداخلة هاتفية في برنامج 8 الصبح  المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ انها علمت أثناء كتابة الفنان محمد سامي للمسلسل أنه سيقدمها كإحدى ابطال المسلسل وعند علمها بدور ثريا تناقشت معه ما يزيد عن اربع ساعات واثار الدور فضولها وقرأت المسلسل بالكامل في نفس اليوم.

 

وأوضحت أن دورها في المسلسل يعتبر من الأدوار الثرية وغني بالمشاعر التي لم تقم بادائها قبل ذلك لما فيه من كوميدي وتراجيدي في نفس التوقيت؛ مشيرة إلى أن محمد سامي قال لها بشكل مباشر أريدك عندما تبكي في اي مشهد تضحكيني؛ مشيرة إلى أنها استمتعت بتصوير المشاهد مع جميع زملائها في المسلسل.

وتابعت أنها كانت تستمتع بالتمثيل مع  محمد رمضان وهالة صدقي لأنهم ممثلين كبار  ومع  ايمان العاصي وزينه ومنه فضالي و جوري بكر ودعاء حكم وعصام السقا واحمد عبد الله و محمد غنيم وسمر عبد الوهاب واحمد داش.

 

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