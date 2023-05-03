الزهر لعب .. لوك جديد لـ بلال شامة بعد نجاح جعفر العمدة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وإنستجرام وعدد من مواقع الفيديوهات القصيرة صورا للفنان مجدي بدر والذى قدم شخصية بلال شامة فى مسلسل جعفر العمدة.



وظهر الفنان مجدي بدر أو بلال شامة بلوك مختلف تماما حيث ارتدى بدلة كلاسيك وجاءت معظم تعليقات الجمهور حول دوره فى مسلسل جعفر العمدة وكتب أحد المتابعين : “الزهر لعب يا بلال يا شامة” ، فيما قال آخر : “شكلك قبضت الملايين من جعفر”.





مجدي بدر

مجدي بدر يتحدث عن دوره فى جعفر العمدة

حل الفنان مجدى بدر، ضيفا على الإعلامية، شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، للحديث عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة"، والذي يجسد فيه شخصية "بلال شامة".



علق عن العمل مع الفنان محمد رمضان، قائلا: "التعامل مع محمد رمضان مختلف عن التعامل وقت فيلم "عبده موتة"، لم يكن لي احتكاك معه هذه المرة بناء على تعليمات محمد سامي للحفاظ على مشاعري في المشاهد، وقال لي خليك عارف انه لو قابلك هيقتلك".

وأضاف: "محمد رمصان محترف، بيضرب ومبيضربش، وبعد المشهد وبعد الضرب دا كله، مقالش ولا كلمة حضني جدا، ودا احسن تعبير من محمد رمضان، وأقول له المرة اللي جاية مش هخطف ابنك".

تحدث عن كواليس تقديمه لدور "بلال شامة" في مسلسل "جعفر العمدة"، قائلا: "أخرجت دور الشر بداخلي بعد الحوار مع محمد سامي، والبروفات كان سر الأداء الرائع لكل فريق العمل، محمد سامي يقدر يضيف بابتسامته حاجات كتير ومضطريناش نعيد أي مشهد لأن محمد سامي بيدخل الممثل في أحسن حالاته".