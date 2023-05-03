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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي كساب تتحدث عن سبب تميزها في أداء دور ثريا بـ"جعفر العمدة"

مي كساب
مي كساب

أكدت الفنانة مي كساب أن فريق العمل في مسلسل جعفر العمده بذل مجهودا كبيرا؛ مشيرة الى انه كانوا على يقين بانه عمل مميز لكن نجاح العمل فاق كل التوقعات مثل ماتشات الكورة.

واضافت مي كساب خلال مداخلة هاتفية في برنامج 8 الصبح  المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ انها علمت أثناء كتابة الفنان محمد سامي للمسلسل أنه سيقدمها كإحدى ابطال المسلسل وعند علمها بدور ثريا تناقشت معه ما يزيد عن اربع ساعات واثار الدور فضولها وقرأت المسلسل بالكامل في نفس اليوم.

وأوضحت أن دورها في المسلسل يعتبر من الأدوار الثرية وغني بالمشاعر التي لم تقم بادائها قبل ذلك لما فيه من كوميدي وتراجيدي في نفس التوقيت؛ مشيرة إلى أن محمد سامي قال لها بشكل مباشر أريدك عندما تبكي في اي مشهد تضحكيني؛ مشيرة إلى أنها استمتعت بتصوير المشاهد مع جميع زملائها في المسلسل.

وتابعت أنها كانت تستمتع بالتمثيل مع   محمد رمضان وهالة صدقي لأنهم ممثلين كبار  ومع  ايمان العاصي وزينه ومنه فضالي و جوري بكر ودعاء حكم وعصام السقا واحمد عبد الله و محمد غنيم وسمر عبد الوهاب واحمد داش.

وأشارت إلى أنها كانت مرعوبة من مشهد شبشب ثريا؛ مضيفة أنها توقعت أن هذا المشهد سيغازل الجمهور لدرجة أنه كان تريند؛ مشيرة إلى أن الجمهور استقبالها مع الفنانة هاله صدقي في الغردقة بشكل مبهر.

وأكملت انها تحب تجسيد شخصيات لم تقم بادائها قبل ذلك؛ متابعة انها كانت ضيف شرف في فيلم هارلي للفنان محمد رمضان؛ منوهة بان اهم رسالة يقدمها الفيلم هي الاقلاع عن المخدرات.

و أشارت الى انها انهت فيلمين سيتم عرضهما في الصيف الأول اسمه "سنة اولى خطف " بالمشاركة مع النجم احمد فتحي وبيومي فؤاد وشمبر ومجموعة من الأطفال  واحمد صيام؛ والفيلم الثاني مع عمرو عبد الجليل واسلام ابراهيم احمد سلطان وايمان السيد وسيتم عرضه في الصيف؛ مضيفة أنها ستطرح البوم  غنائي خلال أيام عيد الأضحى.

الإقلاع عن المخدرات ألبوم غناء الفنانة مى كساب احمد داش جعفر العمدة

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