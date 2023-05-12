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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حميد الشاعري يحيي حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة بحضور النجوم.. صور

حفل زفاف نجل شكري
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة

احتفل مساء أمس ، إبراهيم جمال أبو عميرة، بحفل زفاف ابنته المخرجة سعاد، على المخرج محمود، نجل المخرج الكبير شكري أبو عميرة، والذي أقيم فى بحيرة القاهرة التابعة لمتحف الحضارة.

أحيا الفنان حميد الشاعري حفل زفاف نجل المخرج شكري أبو عميرة، وقدم باقة كبيرة ومختلفة من أجمل وأشهر أغانيه ومنها "جلجلي"، "عيني" وغيرها من الأغاني.

 

حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة

وحضر حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة، باقة كبيرة من نجوم الفن والإعلام على رأسهم النجمة ليلى علوي، والنجم أحمد عز، والنجم ياسر جلال، والنجمة ماجدة زكى، والفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان القدير خالد زكي، والنجمة رانيا فريد شوقي، والفنانة سهر الصايغ وخطيبها، والفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، والنجم أحمد زاهر، والفنان محمود حجازي.

كما حضر السيناريست الكبير مدحت العدل، والمنتج محمد العدل، والمخرج ماندو العدل، والنجم ماجد المصري، والإعلامية سهير جودة، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامى عمرو الليثي وآخرين.

وكان على رأس حفل الزفاف كل من أحمد الوكيل، وأحمد عامر والسيدة حرمه، كريمة إبراهيم جمال أبو عميرةِ، والسفير المغربي أحمد التازي، وزير الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والمغاربة والسعوديين.

حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة
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