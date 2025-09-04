خالد الجندي: السنة النبوية وحي من الله لرسوله الكريم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن قوله تعالى: "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى" (النجم: 3-4) يدل دلالة قاطعة على أن السنة النبوية وحي من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن الله عز وجل كما زكّى نبيه صلى الله عليه وسلم في نطقه وكلامه، فقد زكّاه وأثنى عليه في بصره وفؤاده وصدره، حيث قال سبحانه: "ما زاغ البصر وما طغى" (النجم: 17)، وقوله تعالى: "ما كذب الفؤاد ما رأى" (النجم: 11)، وقوله سبحانه: "ألم نشرح لك صدرك" (الشرح: 1).

وأوضح الجندي أن هذه الآيات الكريمة مجتمعة تبرز مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وتؤكد أن وحي الله عز وجل جاءه في سنته كما جاءه في كتابه، ليكون هادياً وبشيراً ورحمة للعالمين.