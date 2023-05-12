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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على إيرادات فيلم هارلي لمحمد رمضان أمس

هارلي
هارلي

احتفظ فيلم هارلي بطولة النجم محمد رمضان بالمركز الثاني في هرم الإيرادات أمس الخميس، محققًا 244 ألف جنيه، ليصل بإجمالي إيراداته في 3 أسابيع إلى 32 مليون جنيه و439 ألف جنيه.


تدور أحداث «هارلي» حول محمد رمضان الذي يعمل مهندس ميكانيكا يدعى «محمد هاشم» الشهير بـ«هارلي»، مدمنا للمخدرات، يعيش بعيدا عن أسرته، قائد «بايك» محترف، يستغله ياسين- محمود حميدة- في تنفيذ عدد من العمليات الخارجة عن القانون، يتعرض لصدمة في حياته بسبب تعرض شقيقه لحادث يتسبب في وفاته، فتنقلب حياة محمد رمضان رأسًا على عقب، ويقرر تغيير سلوكه والابتعاد عن المخدرات والكسب الحرام، ليحاربه ياسين حتى يحقق له ما يريد، وفي نفس الوقت يتعرف على أسيل ويعيشان معًا قصة حب في إطار رومانسي.


 

ويواصل الفنان أحمد داوود نجاحه بفيلم يوم 13 الذي يعرض حاليًا في دور العرض المختلفة، حيث وصلت إيرادات الفيلم أمس أكثر من 460 ألف جنيهًا  ليصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى أكثر من 22 مليون جنيه.

ويعتبر فيلم يوم ١٣ أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وقد حضر أحمد داود العرض الخاص للفيلم واحتفل مع أبطال العمل بانطلاقه في دور العرض المصرية، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في عدد من الدول العربية والخليجية منها السعودية والكويت والإمارات والأردن خلال الفترة القادمة.

ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

 

أول فيلم روائي 

ويعتبر الفيلم هو أول فيلم روائي عربي يُعرض بالكامل بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

 

أحمد داوود: 
وجدير بالذكر أن اهتم داود بالبطولة الجماعية على المستوى السينمائي وشارك في أفلام ولاد رزق بجزأيه الأول والثاني، وهيبتا: المحاضرة الأخيرة، وجميعهم حصدوا نجاحًا على المستوى الجماهيري والنقدي، ثم عاد ليتصدر البطولة السينمائية المُطلقة من خلال فيلم 122 والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4D، وتجاوزت إيراداته الـ 24 مليون جنيه مصري، ومؤخرًا خاض داود أولى تجاربه في تقديم البرنامج من خلال برنامج الكونتينر، والذي حقق معدل مشاهدات مرتفع على مواقع التواصل الاجتماعي، وينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 أول فيلم مصري يُعرض بالكامل بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط.

فيلم هارلي إيرادات فيلم هارلي

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