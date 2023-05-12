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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال عن سخريته من محادثة حسن شاكوش: مش أنا وآسف جدا

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

كشف الفنان حمادة هلال، عن حقيقة سخريته من محادثة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب حمادة هلال عبر خاصية “الاستوري”: “والله العظيم مش انا اللي كاتب الكلام ده فيه اخ وزميل موجود في صفحتي الرسمية وحب يهرج وشيلت الهبل ده واسف جدا".

 

علي جانب أخر، أعلن حسن شاكوش مغني المهرجانات عن تقديم أغنية جديدة متعلقة بأزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية. 

وطرح حسن شاكوش برومو أغنية جديدة له، باسم ""عبستك إزاي يا دنيا"، وهو التريند الذي ساهم في انتشار اسمه كثيرا مؤخرا، ردا على رسائل مكتوبة بطريقة خاطئة نشرتها زوجته في محادثات خاصة بينهما. 

وسخر الفنان حسن شاكوش من المحادثة التي نشرتها زوجته وأثارت السوشيال ميديا بسبب الأخطاء الإملائية بالمحادثة.

وظهر حسن شاكوش برفقة فتاة وقال في مقطع الفيديو ساخرا :" عبستك إزاي وانتي مش بستاني".

حمادة هلال حسن شاكوش ريم طارق عبستك إزاي يا دنيا أزمة حسن شاكوش وريم طارق

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