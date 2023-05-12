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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصور الكاملة لحفل أنغام وتامر عاشور في أرينا الكويت

حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور

أحيت النجمة أنغام أولى حفلات مهرجان أرينا بالكويت وشاركها الفنان تامر عاشور، وقاما بالغناء سويًا أغنية «لوحة باهتة».

صعد تامر عاشور للغناء برفقة أنغام لغناء «لوحة باهتة»، التي طرحت منذ حوالي عام، من ألحانه وكلمات نادر عبدالله، وسط حضور جماهيري كبير ناهز الـ 5 آلاف من جمهور متذوق للفن وعاشق للطرب تفاعل مع النجمين طوال الحفل الذي أقيم مساء الخميس وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وقام بتنظيم الحفل منظم الحفلات الشهير فى الكويت حسين موسى والذى يشارك نجوم مصر والوطن العربى فى صيف حفلات ارينا بالكويت 2023 .
 

 

فعاليات حفل أنغام وتامر عاشور 

قدم الحفل الإعلامي علي نجم، بينما تولى مهمة قيادة الفرقة الموسيقية المايسترو هاني فرحات.

ويشارك في الحفل اليوم الجمعة تامر حسني.

يذكر أن الفنانة أنغام شاركت بحفل روائع الموجي الذي أقيم في السعودية، وسط حضور جماهيري ضخم.

وقدمت أنغام الحفل أغنية «صافيني مرة» وسط تفاعل الجمهور الكبير معها.

حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
حفل أنغام وتامر عاشور
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