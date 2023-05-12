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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان جربة يختار التونسية منى نور الدين رئيسا شرفيا لدورته الثانية

مهرجان جربة للسينما
مهرجان جربة للسينما العربية

أعلنت الدكتورة عبلة الأسود المدير العام لمهرجان جربة للسينما العربية عن اختيار الفنانة التونسية منى نور الدين رئيسًا شرفيًا للدورة الثانية، والتي تنطلق في 18 يونيو وتستمر حتى 24 من نفس الشهر تحت شعار " بالسينما نرتقي ونلتقي ".

وعقّبت الدكتورة عبلة الأسود مدير المهرجان عن اختيار منى نور الدين للرئاسة الشرفية للمهرجان قائلة: هي سيدة الشاشة التونسية التي تحمل عطاءًا فنيًا يمتد لأكثر من 60 عامًا، وهي قيمة وقامة كبيرة في الإبداع ونجمة من نجمات المسرح والسينما والتلفزة، وهي أيضا قيمة نادرة في الإبداع وتستحق التكريم والاحتفاء لأنها اسم يعكس جوانب مضيئة من تاريخ المشهد المسرحي والسينمائي في تونس والوطن العربي .

الفنانة التونسية القديرة منى نور الدين تخرجت من مدرسة ترشيح المعلّمين، لتلتحق بعدها بمركز الفن الدرامي بالعمران التي أسّسها حسن الزمرلي، ليتمّ ضمّها مباشرة بفرقة مدينة تونس، وتقدم من خلالها : عطشان يا صبايا ، يارما ، شكسبيريات ، الماريشال وغيرها من المسرحيات التي بقيت في الذاكرة الشعبيّة والنخبويّة للمسرح التونسي، وتنوعت فيما بعد أعمالها ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، فقدمت حوالي 25 فيلما سينمائيا من أشهرها : ( وغدا 1972 ، رسائل من سجناء 1974، عزيزة 1979 ، الشبكة رايحة وين (فيلم جزائري ) عام 1976، معزوفة المطر (فيلم ليبي) عام 1982 ، كسوة (الخيط الضائع) عام 1997 ، موسم الرجال عام 2000، شباك الجنة 2015 ، في عينيا عام 2018، كما أنها شاركت الفنان المصري محمود ياسين في بطولة الفيلم المصري هو "رجل بمعني الكلمة " من إخراج نادر جلال وبطولة عادل أدهم.

وفي الدراما التليفزيونية؛ قدمت منى ما يزيد عن 22 مسلسلا من أشهرها : ( ابحث معنا : عزيزة (في حلقة "الهفهوف") عام 1988 ، باب الخوخة : دُوجة عام 1997 ، قمرة سيدي محروس عام 2002 ، نسيبتي العزيزة عام 2010 وشاركت في 8 مواسم للعمل التليفزيوني في دور (فْطِيمة)، وآخر اعمالها كانت حرقة (الموسم 2) عام 2022 ، وحب ملوك في نفس العام ، أما في المسرح فلها باع طويل، وقدمت حوالي 21 عملا مسرحيا، منها : ( ليلة من ألف ليلة وليلة ، كاليغولا، عبد الرحمان الناصر، صقر قريش، بيت برناردا ألبا، القْلاع الممبَّرْ، الحلاج ، تاجر البندقية ، هاملت ، الماريشال ، ثمانية نساء ، عطشان يا صبايا ، الماريشال 2 ، وظلموني حبايبي عام 2015، وكرمت من قبل في عدة دول عربية منها : مصر وتونس وسوريا والجزائر والمغرب .

يذكر أن مهرجان جربة للسينما العربية أسسته وتنظمه جمعية "ثقافة بلا حدود" برئاسة المحامية آثار الماقوري ، وخلال دورته الأولي تم تكريم المخرج خيري بشارة والنجمة الهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشري والمخرج أحمد نور ، ومن المقرر انطلاق الدورة الثانية للمهرجان من يوم 18 يونيو إلى 24 يونيو 2023 في جزيرة " جربة " السياحية  بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي الخطوط الجوية التونسية .الراعي الرسمي للمهرجان

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مهرجان جربة للسينما العربية الجزائر والمغرب السينما والمسرح والتليفزيون مهرجان جربه

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