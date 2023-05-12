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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: أمريكا رصدت تهديدات إيرانية في الخليج

صدى البلد

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة رصدت تهديدات إيرانية متكررة للشحن التجاري في الخليج حسبما أفادت رويترز.

وأشار كيربي أن وزارة الدفاع الأميركية ستبدأ في تعزيز تمركزها الدفاعي في المنطقة بعد هذه المعلومات.

وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين: “ستقوم وزارة الدفاع بسلسلة من التحركات لتعزيز وضعية دفاعنا”، مشددا على أن “تفاصيل حول هذه التعزيزات ستصدر في الأيام المقبلة”.

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وقال كيربي إن إيران صعدت من الهجمات على السفن ومصادرتها في الخليج، ونحن نعمل مع الحلفاء والشركاء بخصوص خطوات عسكرية في الخليج.

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