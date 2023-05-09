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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من أهم شركائنا.. رسالة هامة لوزير التنمية الاقتصادية الروسي لدول الخليج

روسيا والإمارات
روسيا والإمارات

قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، إن دول الخليج بشكل عام، والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، تعد شركاء استثماريين رئيسيين لـ روسيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وأضاف ريشيتنيكوف، أن دول الخليج هي من بين أهم الشركاء الاستثماريين لـ روسيا، مضيفا أن هناك زيادة قياسية في الاستثمارات الروسية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، حيث تلقت الإمارات 16 ضعف رأس المال الروسي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.‏

‏وأوضح وزير التنمية الاقتصادية، أن موسكو تعمل على إحياء آليات الاستثمار حتى يتمكن الاقتصاد الروسي من التكيف بسرعة مع الظروف الجديدة.

وتابع: "ردا على العقوبات، سنقدم دعما أكثر نشاطا لمبادرات ريادة الأعمال وأي شخص مصمم على إكمال المشاريع الحالية، وإطلاق مشاريع جديدة، وخلق فرص عمل، سواء كان مستثمرا روسيا أو مستثمرا من دولة صديقة".‏

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وأشار ريشيتنيكوف إلى أن توسيع الروابط التجارية مع دول في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ أصبح أولوية بالنسبة لـ روسيا قبل فترة طويلة من الصراع الأخير مع الغرب.‏

وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف دول الخليج الامارات روسيا موسكو اسيا المحيط الهادئ

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