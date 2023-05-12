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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في حفل ضخم.. أكبر كلب بالعالم يحتفل بعيد ميلاده

اكبر كلب عمراً في
اكبر كلب عمراً في العالم

احتفل أكبر كلب عمراً في العالم، أمس، ويطلق عليه اسم "بوبي" بعيد ميلاده الـ31.

ويعد الكلب  بوبي،  من السلالات  الأصيلة و النادرة والتي تنتمي الي الكلاب الضخمة من نوع من Rafeiro do Alentejo ، هو من كونكويروس البرتغال.

فيما حضر الحفل العديد من الشخصيات المهمة و الكبيرة من جميع أنحاء العالم، وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ستار”.

اكبر كلب عمراً في العالم


وأوضحت الصحيفة البريطانية  ان الكلب بوبي ولد عام 1992، حيث حضر حفل عيد ميلاده أكثر من ١٠٠ شخص.


 واشارات الصحيفة إلى ان "بوبي" يأكل  الطعام  الذي يتناوله البش، كالأسماك و اللحوم الطازجة التس  يتم طبخها على درجة حرارة معينة ثم يتناولها.

اكبر كلب عمراً في العالم

كما انضم "بوبي" إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية في فبراير، وهو الوقت الذي حصل فيه على لقب أكبر كلب في كل العصور.

ويتمتع "بوبي" بشهرة كبيرة في بلده و يأتي إليه الكثير من الأشخاص حول العالم، للتصوير معاه و اللعب معاه، فهو يعد كلب مرح وحب للحياة.

أكبر كلب عمرا في العالم كلب العالم بعيد ميلاد

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