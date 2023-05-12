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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هتافات وصراخات.. جورج وسوف محاصر من معجبيه في طابا

جورج وسوف
جورج وسوف

أعلن الفنان جورج وسوف -عبر حسابه الرسمي على تويتر- وصوله إلى مدينة طابا بمحافظة شمال سيناء، في وقت متأخر، ليجد نفسه محاصرا من عدد كبير لجمهوره الذي ظلوا يهتفون له بصوت عالي. 

ونشر جورج وسوف، مقطع فيديو له فور وصوله إلى طابا، وعلق في تغريدته قائلا: «وصلت متأخر بالليل وافتكرت ما حد هيعرف». 

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حفلات جورج وسوف

أعلن الفنان جورج وسوف عن خريطة حفلاته التى يقوم بإحيائها الفترة القادمة، وتحديدا فى شهر أغسطس القادم.


وتعاقد جورج وسوف مؤخرا على إحياء سلسلة من الحفلات شهر أغسطس القادم وتبدأ يوم 22 أغسطس وتنتهى يوم 27 من نفس الشهر.

ويقدم جورج خلال هذا الشهر 6 حفلات دفعة واحدة يبدأها بحفل بأثينا مرورا بـbodrum ثم حفل آخر فى mykonos وحفل بـ marmaris  وat sea وينتهى بحفل آخر بأثينا.


حفل جورج وسوف فى قطر 

يستعد المطرب جورج وسوف لإحياء حفل غنائى يوم 18 من شهر مايو الحالي داخل أحد الفنادق الكبرى بقطر. وبدأ جورج الترويج للحفل والذى من المفترض أن يشاركه الغناء فيه المطرب ملحم زين، من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام وقام بطرح البوستر الدعائى للحفل. 

ومن المفترض أن يسافر جورج وسوف إلى قطر منتصف الشهر الحالي يقوم بعمل عدة بروفات مع فرقته الخاصة قبل موعد الحفل الرسمي ووضع قائمة بالأغاني التى يقدمها أمام الجمهور.

 

أحدث أغاني جورج وسوف

تخطت أغنية نص عمري للمطرب جورج وسوف 2 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية أعدها جورج وسوف خصيصا لنجله الراحل وديع، ونشرها عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب جورج وسوف: “إلى حبيبي وديع نص عمري أغنية لروحك بذكرى الأربعين، سرقت الحب من عيده”.

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