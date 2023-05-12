شون البنك الزراعي تستقبل 277 ألف طن من القمح.. فيديو

قال خالد بدر، رئيس قطاعات التخطيط ومجموعة الإتصال المؤسسي بالبنك الزراعي، إنه فى إطار المتابعة المستمرة، استقبلت شون البنك الزراعي 277 ألف طن من القمح.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، تقديم الإعلامي محمد موسي، أنه كان هناك جولات شبه يومية من قيادات البنك، سواء كان رئيس مجلس الإدارة أو رؤوساء المناطق والقطاعات على مستوي الجمهورية بالكامل.

وتابع، أنه كان هناك غرف عمليات تتابع سير هذا الموضوع، إلى جانب متابعتها للتيسيرات التي يتم إعطائها لمنتجي القمح فى كل أنحاء الجمهورية، من أجل إنتاجه بسهولة وتسليمه بمنتهي اليسر، وفي نفس الوقت صرف مستحقاتهم خلال 24 ساعة من استلام القمح.