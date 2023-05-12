تقديرا لتفوقهم.. تكريم 42 من حفظة القرآن الكريم بقرية الشنباب

وسط حشد كبير في مشهد مُهيب بقرية الشنباب، مركز البدرشين، محافظة الجيزة، تم تكريم 42 من حفظة القرآن الكريم في حضور أهالي المُكرمين بحفظ كتاب الله والذين بلغ عددهم ما يقرب من 5,000 شخص، الذين غمرتهم السعادة برؤية أبنائهم فى هذا التكريم من أهالي القرية.

وتم منح أهل القرآن شهادات تقدير ودروع ومبالغ مالية وبعض الهدايا القيمة تكريماً لهم على حفظ القرآن الكريم، وتم توجيه الشكر لأولياء أمورهم ومحفظيهم الذين ساعدوهم على حفظ كتاب الله، وتم توجيه الشكر أيضاً لكل من ساهم بالدعم المادي والمعنوي لنجاح هذا الحفل الكريم.

وشهدت شوارع القرية تنظيم مسيرة لحفظة القرآن تكريما لهن على حفظهن القرآن الكريم كاملا، بحضور كبار عائلات ورموز القرية، وأولياء الأمور، واستقبل الأهالي الخاتمين والخاتمات بترحاب وحفاوة كبيرة والدعاء لهن بالتوفيق.

الجدير بالذكر أنه خلال هذا العام تم تكريم 144 خاتم وخاتمة بالقرية في حفلات متتالية تمت من خلال حفل كتاب التقوي الذي قام بتكريم 102 خاتم وخاتمة، وحفل كتاب الهدي النبوي والذي قام بتكريم 42 خاتم وخاتمة اليوم، وقامت إدارة مسجد الفتح بعمل مسابقة في شهر رمضان الماضي لتحفيز الخاتمين والخاتمات فقاموا بتكريم أكثر من 100 شخص من أهل القران هذا العام.

00c8ba53-ae97-4951-901c-f577c44b1917

2a6d6787-0aeb-4b2b-9fa6-0b35a6f35fbe

6ea0ffab-0bd4-44ed-8ae9-d0af477c4249

7a8a4f85-f4d2-4928-9c94-228a8037c4b7

75c6562d-0e5f-4de1-a929-b4125cd7e7cb

84e8c9af-1705-44bb-9271-bd7474e0f864

af54f8d2-c7cc-4aea-92e6-fc6e6265d187

e34828df-2b5e-4885-949f-af1efba490bd

eac75572-e15e-47dc-9dd2-ffbc15751e7e

f73dabb8-8ad1-4065-a131-300349650938