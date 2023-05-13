بأسلوب التسلق.. حبس حرامي المساكن بالقاهرة

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 2 كشاف إنارة كبير الحجم من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بأسلوب "التسلق"، وإرتكابه 3 وقائع سرقة هواتف محمولة ومبلغ مالى بذات الأسلوب

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، وبحوزته 2 كشاف إنارة كبير الحجم مجهولين المصدر.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بأسلوب "التسلق" وأقر بإرتكابه 3 وقائع سرقة هواتف محمولة ومبلغ مالى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة .