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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأسلوب التسلق.. حبس حرامي المساكن بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 2 كشاف إنارة كبير الحجم من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بأسلوب "التسلق"، وإرتكابه 3 وقائع سرقة هواتف محمولة ومبلغ مالى بذات الأسلوب

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، وبحوزته 2 كشاف إنارة كبير الحجم مجهولين المصدر.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بأسلوب "التسلق" وأقر بإرتكابه 3 وقائع سرقة هواتف محمولة ومبلغ مالى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة .

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