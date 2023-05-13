حشيش وهيروين.. حبس تاجر مخدرات بدار السلام

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش - 17 لفافة من مخدر الهيروين - سلاح أبيض بقصد الاتجار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد قامت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحملة بدائرة القسم استهدفت ضبط متعاطى ومتاجرى المواد المخدرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ،

حيث تمكن رجال المباحث بقيادة العميد وائل غانم رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة من ضبط عنصر إجرامى وبحوزته كمية من مخدر الحشيش - 17 لفافة من مخدر الهيروين - سلاح أبيض.

وبمواجهته بالمضبوطات إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.