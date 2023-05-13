اليوم .. عرض أربعة أفلام روائية قصيره بنادي السينما المستقلة

يعرض نادى السينما المستقلة الذي يقيمة المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023 فى تمام الساعه السادسة مساءً بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية أربعة أفلام روائية قصيرة.



فمن المقرر أن يتم عرض كلاً من فيلم ملك الليل للمخرج أحمد خالد ، فيلم قهوة فريال للمخرج مهند الكاشف .

فكرة الفيلم تدور حول لقاء إنساني عابر ما بين شاب عازف موسيقي وإحدى نزيلات مستشفى الأمراض النفسية.

وهو بطولة هبة عبد الغني وأحمد مصطفى وأكمل المعداوي، وإخراج مهند الكاشف، إنتاج المعهد العالي للسينما، وقد شارك بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وحصلت بطلته هبة عبد الغني على جائزة لجنة التحكيم عن دورها فيه، وقد شارك بمهرجان جنيف بسويسرا، والمسابقة الرسمية في مهرجان روتردام بهولندا.

كما يعرض فيلم عين ثالثة للمخرجة دينا رفاعى ، فيلم الحفلة التى لا أريد الذهاب إليها للمخرجة ندى خالد ، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوى لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما تشرف عليها الناقدة السينمائية اماني سمير.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني ابو الحسن السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.