عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. عرض أربعة أفلام روائية قصيره بنادي السينما المستقلة

صدى البلد

يعرض نادى السينما المستقلة الذي يقيمة المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023 فى تمام الساعه السادسة مساءً بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية  أربعة أفلام روائية قصيرة.


فمن المقرر أن يتم عرض كلاً من فيلم ملك الليل للمخرج أحمد خالد ، فيلم قهوة فريال للمخرج مهند الكاشف . 

فكرة الفيلم تدور حول لقاء إنساني عابر ما بين شاب عازف موسيقي وإحدى نزيلات مستشفى الأمراض النفسية. 

وهو بطولة هبة عبد الغني وأحمد مصطفى وأكمل المعداوي، وإخراج مهند الكاشف، إنتاج المعهد العالي للسينما، وقد شارك بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير. 

وحصلت بطلته هبة عبد الغني على جائزة لجنة التحكيم عن دورها فيه، وقد شارك بمهرجان جنيف بسويسرا، والمسابقة الرسمية في مهرجان روتردام بهولندا.

كما يعرض فيلم عين ثالثة للمخرجة دينا رفاعى ، فيلم الحفلة التى لا أريد الذهاب إليها للمخرجة ندى خالد ، وعقب عرض الأفلام تقام  ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوى لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما تشرف عليها الناقدة السينمائية اماني سمير.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني ابو الحسن السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

المركز القومي للسينما المعهد العالي للسينما المونتيرة منار حسني هبة عبد الغني دار الاوبرا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

تعليق مفاجئ من نجم الزمالك بعد هدف بيرسي تاو في الترجي

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

لفيت عليه مصر كلها وهو مدفون جنبي.. والدة طفل دمياط تروى تفاصيل مثيرة.. شاهد

ترشيحاتنا

شعبة الذهب تكشف تفاصيل تنفيذ قرار الإعفاء من الجمارك والضريبة

متحدث الجيش الإسرائيلي ينشر صورة القادة حركة الجهاد المغتالين بعملية السهم الواقي

مساعد وزير التموين: اتخاذ إجراء للحد من المضاربات على الذهب كان ضروريا

تراجع ملحوظ .. التموين تكشف الأسعار المتوقعة للذهب بمصر بعد قرار الحكومة

الأمن الغذائى: زيادة المساحة المزروعة من القمح لـ350 ألف فدان العام المقبل

لعب تحول إلى رعب.. أطفال يوثقون لحظة قصف إسرائيل لشقتهم في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الغسيل .. 6 أخطاء احذر ارتكابها عند طهي الدجاج

الساعة بـ5 ملايين جنيه.. إطلالة نادين نسيب نجيم في قطر تثير الجدل

أنواع من المكسرات فعالة في خسارة دهون البطن.. احرص على تناولها

رانيا يوسف تتألق بإطلالة فرعونية.. صور

فيديو

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

مرتضى منصور يعلنها : قررت الرحيل | تفاصيل استقالة مجلس الزمالك ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ