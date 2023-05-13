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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لعب تحول إلى رعب.. أطفال يوثقون لحظة قصف إسرائيل لشقتهم في غزة

أرشيفية
أرشيفية

تداولت وسائل إعلام محلية فلسطينية لقطات مصورة توثق لحظة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة سكنية يوجد بها أطفال يلعبون في حي النصر بقطاع غزة.

ونشرت وكالة "شهاب" للأنباء اللقطات التي قالت إن الأطفال فيها وثقوا لحظة تعرضهم للقصف.

وتواصل القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، ما أودى بحياة 30 فلسطينيًا، منهم 6 أطفال و3 سيدات، وتسبب بإصابة نحو 100 آخرين، حالة بعضهم خطيرة، منهم 32 طفلاً و17 سيدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال مصدر في حركة الجهاد لوكالة "فرانس برس"، إن "القائد الكبير في سرايا القدس إياد الحسني استشهد في عملية اغتيال نفذت في غارة جوية صهيونية في مدينة غزة".

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كما قالت "سرايا القدس"، في بيان، إن "المقاومة الفلسطينية وجهت ضربة صاروخية مركزة على مرحلتين"، رداً على ما وصفته بـ"الاغتيالات واستمرار العدوان" على الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، الجمعة، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الأميرال دانييل هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ترجيحه إطلاق مزيد من الصواريخ بعيدة المدى من قطاع غزة، بعد قتلت إسرائيل مسؤولاً بارزاً في حركة الجهاد.

وأضاف هاجاري أن الحملة العسكرية التي يشنها الجيش حالياً ما زالت تركز على حركة الجهاد الإسلامي فقط.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في المنطقة المحيطة بالقدس، الجمعة، بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية مجموعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل.

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