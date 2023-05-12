طارق فهمي: تصاعد الأوضاع في غزة خلال الأيام المقبلة

علق الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، التصعيد في قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي، قائلا :"القضية الفلسطينية أصبحت قضية منسية".

وأضاف طارق فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الجمعة، أن مصر تحاول أحياء القضية من جديد، ومن يتحرك على الأرض بقوة هو مصر، متابعاً أن العالم لا يلقى باهتمام بالقضية الفلسطينية.

وتابع الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن الصراع العربي الإسرائيلي يأخذ منحنى جديد في ظل المعطيات الراهنة، لافتاً إلى أن البيان المصري الاخير هو الأهم ، واللهجة مباشرة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكمل الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن اسرائيل ستعمل على تفريغ قطاع غزة بشكل كامل وفقاً لمخططات حكومتها، والتحرك المصري هو الأوضح في أزمة التعديات الإسرائيلية على غزة.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إلى أن من المتوقع تصاعد الأوضاع في غزة خلال الأيام المقبلة.



