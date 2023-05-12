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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل ترتكب جرائم دموية مكتملة الأركان

السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح

وجه السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، على كل ما يتم تقديمه للشعب الفلسطيني، موضحا أن مصر وقفت وما زالت تقف إلى قضيتنا العادلة والمشروعة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الشعب الفلسطيني يمر بظروف مأساوية ويتعرض حاليا إلى عدوان عسكري إسرائيلي دموي وجرائم متلاحقة ومكتملة الأركان تندى لها جبين الإنسانية، فالنساء والأطفال يقتلون في بيوتهم أمام أعين المجتمع الدولي.

وطالب السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لمواجهة هذه الانتهاكات ودعم الجهود المبذولة لوقف العدوان وحق الدماء، موضحا أن هناك 150 شهيد فلسطيني منذ بداية العام الحالي وعشرات الجرحى، لافتا إلى أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين، مطالبا بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
 

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