الهلال يهزم الوحدة بركلات الترجيح ويتوج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين

توج فريق الهلال بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة العاشرة في تاريخه، بعد الفوز على الوحدة بركلات الجزاء بنتيجة ٧-٦، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).



جاء هدف الوحدة في الدقيقة 35، من تسديدة أطلقها الفرنسي كريم يودا من على حدود منطقة جزاء الهلال، سكنت الزاوية اليسري لحارس الهلال "عبد الله الميعوف".



وألغى حكم المبارة هدفا لصالح الهلال سجله علي البليهي في الدقيقة 74، بسبب وقوع لاعب الزعيم في مصيدة التسلل.

ثم تعادل البليه بهدف الدقيقة ٩٨ لتتجه المباراة للأشواط الإضافية قبل أن يتم حسمها بركلات الترجيح.

واستعاد الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أخر تتويج عام ٢٠٢٠.

ويتصدر الأهلي قائمة الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 13 لقبًا، بينما يأتي الهلال في المركز الثاني ب١٠ ألقاب والاتحاد في المركز الثالث برصيد ٩ ألقاب.