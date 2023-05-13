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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ننشر قائمة أعضاء الهيئة العليا لحزب الأحرار الدستوريين بعد إجراء الانتخابات

صدى البلد

حسمت التزكية أعضاء الهيئة العليا لحزب الأحرار الدستوريين، لدورة جديدة، تبدأ من 2023 وحتى 2028، وذلك فى الانتخابات التى جرت مساء اليوم فى الاسكندرية.

وتم اختيار أعضاء الهيئة العليا وعددهم 24 عضواً وهم، محمد فايز يكن، عمر ابو سمرة متولي، وهانى محمد الشابورى، وهيثم فتحى الشيخ، ايهاب ابراهيم السلماوى، ومحمد سعد خواسك ،وايوب علواني عبداللطيف، وأيمن فاروق عبده، وأحمد رأفت عثمان، ومني مرسي محمد رشاد،ورحاب عبد الحميد السعدنى، اسامة عبدالله جاد، ومصباح مصطفي دويك، وامين عبدالمعبود بدر، وجمال مصطفي سعيد، وشهير يوسف باهر، وصابرين عبدالمحسن محمد حجازى،وايمن على حسن الرشيدى، ومحمود محمد فرج، وجورج يعقوب حنا، ومدحت محمود علم الدين،ومحمد منصور محمد احمد، وسعاد صيام جبريل، ومحمد سيد الصوفي.

وحسمت التزكية منصب أعضاء الهيئة العليا للحزب وجرى اختيار المستشار محمد فايز يكن، لمنصب أمين عام الحزب، واختيار نائبين للرئيس، هما هيثم الشيخ نائب أول رئيس الحزب والدكتور هانى الشابورى نائبا ثان، كما تم تشكيل الهيئة العليا للحزب، والتى اختارت من بين اعضائها، ايهاب السلمانى، أمين عام مساعد للحزب وامين التنظيم،واختيار 3 مساعدين للحزب هما الدكتور مصباح دويك، وعمر ابو سمرة وايوب علوانى، واختيار أيمن فاروق ، اميناً للشئون المالية والادارية، والباقي أعضاء هيئة عليا للحزب.

الأحرار الدستوريين حزب الأحرار الدستوريين محمد فايز يكن التزكية الهيئة العليا لحزب

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