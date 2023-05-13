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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بصدي البلد للبحث عن أسرة طفل تم العثور عليه

الطفل الذي تم العثور
الطفل الذي تم العثور عليه

أرسلت القارئة إيمان محمد تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدي البلد للبحث عن أسرة طفل تم العثور عليه ش

تم العثور علي هذا الطفل في محطة قطار ميت غمر والطفل وتم ايداعه بمستشفى ميت غمر منذ 3 ايام وتم ابلاغ قسم الشرطة ولم يعثر علي أهله وتم تسليم الطفل امس لدار الرعاية بالمنصورة .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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