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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاته.. كل ما تريد معرفته عن عبد الكريم عبد القادر

عبد الكريم عبد القادر
عبد الكريم عبد القادر

توفى الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر امس الجمعة ، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاماً بحسب ماجاء في الانباء الكويتية.


وكان قد أصيب عبد الكريم عبد القادر بوعكة صحية خطيرة، دخل على إثرها أحد مستشفيات الإمارات، وبعد العلاج خرج في مقطع فيديو على كرسي متحرك داخل غرفته وطمأن جمهوره.

من أشهر ألبوماته (ألبوم الزوار، الألبوم باختصار، أغنية الوداع، الله معي اليوم، ألبوم مستحيل، 

وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات : 

 

الفنان الكويتي عبدالكريم عبد القادر مطرب كويتي يبلغ من العمر 81 عاما، ولد في الزبير في 13 يونيو عام 1941 . 
 

بدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام. 

الفنان الكويتي عبدالكريم عبد القادر ترجع اصوله من لمدينة الزبير العراقية ثم انتقل إلى العاصمة الكويتية منذ عقود، حيث نشأ وترعرع هناك ، وقد عاني من ظروف صعبة للغايه في طفولته بحسب ما اكد في عدد من البرامج التليفزيونية . 

الفنان الراحل كان متزوج وله خمسة أبناء هما :  خلود – إيمان – خالد – محمد – فيصل

وًيعتبر الفنان الكويتي عبدالكريم عبد القادر من أهم فناني الكويت والخليج العربي في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات 

من الأغاني التي قدمها في بداية حياته أغنية تكون ظالم من ألحان عبدالرحمن البعيجان. 

كما قدم أغنية خليك معي بالراي أول ألحان الملحن الشاب مصطفى العوضي والتي حققت نجاحاً لدى الجمهور في بداية السبعينات مما جعلهما يكرران التعاون مره أخرى في أغنية آه يالاسمر يا زين وحققت هذه الأغنية نجاح كبير وكانت تطلب في جميع حفلاته التي كان يحييها في جميع المناسبات حتى نهاية السبعينات. 

تعاون مع الدكتور عبدالرب إدريس في الكثير من الأعمال الناجحة، كذلك طلال مداح في عدة أعمال مميزه. حصل على العديد من الجوائز منها جائزة الأسطوانة البرونزية عن ثالث أفضل أغنيه جمر الوداع في مهرجان القاهرة الغنائي في فترة التسعينات، وجائزة أفضل أغنية (شخبارك) في مهرجان القاهرة 1998. 

من أشهر أغنياته وداعيه - عاشق - غريب - تأخرتي - أحوال العاشقين - ليل السهارى - تكون ظالم وغيرها الكثير من الأعمال الناجحه. ويعتبر من أشهر وكبار فنانين الخليج. لقب بالصوت الجريح من الجمهور بعد نجاح أغنيته المشهوره اجر الصوت عام 1998.

 

عبد الكريم عبد القادر الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر عبدالرحمن البعيجان مهرجان القاهرة وزارة الداخلية وزارة الاعلام

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