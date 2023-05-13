بيلعب في مختار التتش.. عمرو أديب: جمهور الأهلي عايز يكسب الترجي 7

سخر الإعلامي عمرو أديب من أداء نادي الزمالك في الفترة الحالية وذلك أثناء تقدم النادي الأهلي على نادي الترجي التونسي في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 3/0 بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وتابع عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، قائلا: "النادي الأهلي سجل الهدف الثاني في الترجي وتحس أن النادي الأهلي يلعب في ملعب مختار التتش بالقاهرة وليس في تونس و سامع أن الأهلاوية زعلانين مش عارف ليه عايزين تكسبوا 7/0 ولا ايه".

الزمالك نادي طموحليس

وأضاف: "مستوى الطموح عند الأهلاوية غير طبيعي واحنا بقينا نادي "طموحليس" ولم يعد لدينا أي طموح في أي شيء أتحدث عن نادي الزمالك بقينا نادي طموحليس وبقى أملنا يفضل النادي فاتح بس مش ناخذ بطوله أحنا وصلنا لهذه المرحلة مع نادي الزمالك".