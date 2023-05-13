رئيس مدينة العريش يتابع موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

تفقد اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مدينة العريش ، شمال سيناء ، يرافقه مدير الادارة الهندسيه المهندس أحمد يونس ومدير العلاقات العامة الأعمال الجاري العمل فيها لسرعة الانتهاء من الأعمال حسب المخطط الزمني لهذه المشروعات.. حيث تم متابعة أعمال الرصف بشارع أسيوط من ميدان العتلاوي متجه الي ميدان الفواخريه ..حيث تم البدء في عمل طبقة الاسفلت وجاري أستكمال أعمال الرصف .

ابني بيتك:

وتابع رئيس مدينة العريش ، الأعمال بمشروع أبني بيتك منطقة الجولف ..حيث تابع أعمال الرصف وتركيب البلدوره والأنتر لوك ، وجاري العمل بالمنطقه كما هو محدد لها ضمن خطة أستكمال الاعمال .



وقد تابع وقف أعمال مباني دور ثاني بمنطقة بالمساعيد وجاري أتخاذ الاجراءات القانونيه والتأكد من وجود رخصة مباني وأذن أستكمال .



كما تم أيقاف أعمال حفر في الاسفلت داخل حي المساعيد لتوصيل كابل كهرباء لمنزل دون أذن وموافقه رسميه من مجلس المدينه.. حيث تم أيقاف الأعمال وجاري أتخاذ الاجراءات القانونيه ضده .

وقد تم المرور علي أعمال المحور الساحلي ، ومتابعة أعمال الرصف في بعض الاماكن علي المحور ، وأيضا متابعة تخطيط الاماكن التي أنتهت من عمليات الرصف للوقوف علي الشكل العام بعد الانتهاء .



كما تابع، أعمال نظافة الكورنيش وبدء صيانة ورفع كفاءته ،وذلك استمرارا لرسالة الامن والأمان حتى تكون بداية عودة العريش الجميلة خلال موسم صيف القادم .