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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجزائر تترشح رسميا لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

صدى البلد

قدمت الجزائر، اليوم، ترشحها رسميا لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من خلال ترشح رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف لشغل مقعد دول شمال أفريقيا.


وترشح جهيد زفيزف لمنافسة الليبي عبد الحكيم الشلماني على عضوية المكتب التنفيذي للكاف، حيث ستتنافس الجزائر وليبيا على مقعد العضو الثاني لمنطقة شمال أفريقيا، علما بأن التونسي وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم هو الممثل الأول للمنطقة، في حين يتواجد المغرب إلى جانب مصر في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".


 يشار إلى أن انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ستجرى في مدينة كوتونو ببنين، يوم 13 يوليو المقبل، على هامش الاجتماع العام لـ"الكاف".

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