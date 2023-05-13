انخفاض كبير في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1٪ في ختام جلسة أمس الجمعة، مسجلة خسائر ‏للأسبوع الثالث على التوالي، حيث وازن السوق مخاوف نقص الإمدادات مقابل ‏تجدد المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين.‏

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتًا، أو 1.1٪ لتغلق عند 74.17 دولار ‏للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو ‏‎83‎‏ سنتًا، ‏أو 1.2٪، وأغلقت عند 70.04 دولار، فيما وسجل كلا الخامين القياسيين خسائر أسبوعية بنحو 1.5٪.‏

وتشبث الدولار الأمريكي بمكاسب متواضعة مقابل اليورو يوم الجمعة ويتجه ‏لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ فبراير، حيث أدت حالة عدم اليقين بشأن ‏سقف الديون والسياسة النقدية الأمريكية إلى التحول إلى الملاذات الآمنة.‏

وتزايد القلق من أن الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر مستهلك للنفط في العالم، ستدخل في ‏حالة ركود، مع تأجيل المحادثات بشأن سقف ديون الحكومة الأمريكية وتزايد القلق ‏بشأن بنك إقليمي آخر ضربه الأزمة.‏

وفي الوقت نفسه، ارتفعت بيانات أسعار المستهلكين في الصين لشهر أبريل ‏بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في مارس ، مخالفة للتوقعات، بينما أعاد تعميق ‏الانكماش في المصانع تركيز الشكوك حول تعافيها من قيود كوفيد التي أدت إلى ‏نمو الطلب على النفط.‏

وتلقت السوق بعض الدعم من نقص الإمدادات المتوقع للنصف الثاني من العام ‏الجاري، حتى في الوقت الذي قال فيه وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ‏لرويترز يوم الجمعة إنه لا يتوقع أن تتخذ أوبك+ قرارًا بشأن مزيد من تخفيضات ‏الإنتاج في الفترة المقبلة خلال اجتماع 4 يونيو في فيينا.‏

وكشف تقرير لأوبك يوم الخميس أن المنظمة تتوقع أن يكون الطلب في الفترة من ‏يوليو إلى ديسمبر على خامها 90 ألف برميل يوميا أعلى مما ‏كان متوقعا في السابق.‏‏