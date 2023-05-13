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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في سعر النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1٪ في ختام جلسة أمس الجمعة، مسجلة خسائر ‏للأسبوع الثالث على التوالي، حيث وازن السوق مخاوف نقص الإمدادات مقابل ‏تجدد المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين.‏

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتًا، أو 1.1٪  لتغلق عند 74.17 دولار ‏للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو ‏‎83‎‏ سنتًا، ‏أو 1.2٪، وأغلقت عند 70.04 دولار، فيما وسجل كلا الخامين القياسيين خسائر أسبوعية بنحو 1.5٪.‏

وتشبث الدولار الأمريكي بمكاسب متواضعة مقابل اليورو يوم الجمعة ويتجه ‏لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ فبراير، حيث أدت حالة عدم اليقين بشأن ‏سقف الديون والسياسة النقدية الأمريكية إلى التحول إلى الملاذات الآمنة.‏

وتزايد القلق من أن الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر مستهلك للنفط في العالم، ستدخل في ‏حالة ركود، مع تأجيل المحادثات بشأن سقف ديون الحكومة الأمريكية وتزايد القلق ‏بشأن بنك إقليمي آخر ضربه الأزمة.‏

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وفي الوقت نفسه، ارتفعت بيانات أسعار المستهلكين في الصين لشهر أبريل ‏بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في مارس ، مخالفة للتوقعات، بينما أعاد تعميق ‏الانكماش في المصانع تركيز الشكوك حول تعافيها من قيود كوفيد التي أدت إلى ‏نمو الطلب على النفط.‏

وتلقت السوق بعض الدعم من نقص الإمدادات المتوقع للنصف الثاني من العام ‏الجاري، حتى في الوقت الذي قال فيه وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ‏لرويترز يوم الجمعة إنه لا يتوقع أن تتخذ أوبك+ قرارًا بشأن مزيد من تخفيضات ‏الإنتاج في الفترة المقبلة خلال اجتماع 4 يونيو في فيينا.‏

وكشف تقرير لأوبك يوم الخميس أن المنظمة تتوقع أن يكون الطلب في الفترة من ‏يوليو إلى ديسمبر على خامها 90 ألف برميل يوميا أعلى مما ‏كان متوقعا في السابق.‏‏

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