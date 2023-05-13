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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مقدار الزكاة على شهادات الاستثمار.. أمين الفتوى يوضح

صدى البلد

وجه شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قائلا: "ما هو نصاب الزكاة على شهادة الاستثمار؟".
من جانبه أوضح أحد علماء دار الإفتاء، أنه إذا بلغت قيمة شهادة الاستثمار ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، فإنه يجب أن نخرج عنها الزكاة.

وأوضح أنه إذا كان العائد الشهري من هذه الشهادات يدخل في مصروف المنزل أي تحتاجين إليه لسد احتياجاتك واحتياج أسرتك فإخراج الزكاة في هذه يكون على هذا الربح، بحيث تخرجين عشر هذه الأرباح زكاة شهرية أو تجمع الأرباح وتخرج نهاية العام عشرها، لأنك إذا أخرجت الزكاة من أصل رأس المال يتضاءل، وبالتالي سيقل العائد الشهري ولا تقدرين على سد احتياجاتك والشريعة الإسلامية لا توافق على ذلك.

هل الزكاة على الوديعة البنكية تكون على أصل المبلغ أم الفائدة ؟

تلقى الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: “ هل الزكاة على الوديعة تكون على أصل المبلغ أم الفائدة؟”.

وأجاب الشيخ السيد عرفة، خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لموقع صدى البلد: أن الزكاة ستكون على أصل المبلغ والفائدة معا.

وأضاف عضو مركز الأزهر خلال البث المباشر ل"صدى البلد" للرد على أسئلة المشاهدين: فمثلا لو وضع شخص فى البنك 100 ألف جنيه ويأخذ عليهم كل شهر ألف جنيه فائدة، فلو أنفق الألف جنيه، سيأتي آخر السنة ويجد ال100 ألف كما هم، ولو تبقى من الألف شيئا يضعهم على ال100 ألف ويخرج عليهم الزكاة وهى 2.5%.

واستشهد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بقوله تعالى “والذين في أموالهم حق معلوم (٢٤) للسائل والمحروم” سورة المعارج.

 

شهادة الاستثمار الزكاة على شهادة الاستثمار الوديعة البنكية إلى دار الإفتاء

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مقدار الزكاة على شهادات الاستثمار.. أمين الفتوى يوضح

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