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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النسخة العراقية من نيرة أشرف .. اعتقال المتهم بطعن فتاة جامعة البصرة

صدى البلد

تمكنت قوة أمنية عراقية، من اعتقال المتهم بطعن الطالبة في جامعة البصرة.

وقال مصدر أمني بحسب وكالة شفق نيوز؛ أن قوة أمنية تمكنت من اعتقال شخص أقدم على طعن طالبة داخل الحرم الجامعي في جامعة البصرة.

وأضاف المصدر؛ أن عملية الاعتقال تمت اثناء محاولة المتهم الهروب الى محافظة كربلاء.

وكانت طالبة عراقية داخل جامعة البصرة قد تعرضت لإصابة نتيجة طعنها بسكين من شخص طلب الزواج منها داخل جامعة البصرة وذلك فى تكرار لجريمة الفتاة المصرية نيرة أشرف التى قتلتها زميلها لرفضها الزواج منه .

وقال المصدر بحسب وكالة شفق نيوز إن "المتهم الهارب دخل إلى مجمع كليات باب الزبير التابع لجامعة البصرة وقام بطعن الطالبة بعد أدائها الامتحانات الفصلية بواسطة سكين بمنطقتي (الرقبة والظهر)، بسبب رفضها الزواج منه".

وأضاف المصدر أن "الطالبة نقلت الى مستشفى الجمهوري حالياً ولازالت تتلقى العلاج وحالتها حرجة".

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