صورة ملكية ترصد 3 أفراد سيحكمون بريطانيا

تم نشر أحدث صورة رسمية للتتويج من قصر باكنغهام، والتي ترسل رسالة قوية حول الأجيال القادمة للنظام الملكي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تظهر الصورة الملك تشارلز الثالث مع ابنه الأمير ويليام وحفيده الأمير جورج، وهم يجمعون الملك مع من يليهم في خط الخلافة.

تم التقاط الصورة في غرفة العرش بالقصر، وهي جزء من مجموعة من الصور الرسمية التي التقطها هوغو بيرناند. يظهر الملك وهو يرتدي تاج الدولة الإمبراطوري وأردية التتويج، ويحمل الشعارات من التتويج - الجرم السماوي والصولجان - أثناء جلوسه على العرش المصنوع لتتويج إدوارد السابع.

تعتبر هذه الصورة مليئة بالرمزية الفخمة والألوان الملكية من الذهب والأحمر والأرجواني، وتعكس أهمية التتويج والتاريخ العريق للنظام الملكي البريطاني.

وفي صورة ثانية تم إصدارها حديثًا، يظهر الملك تشارلز والملكة كاميلا مع صفحات الشرف والسيدات الحاضرات، وهم يرتدون الزي الرسمي ويستعرضون أناقتهم ورموزهم الملكية.

تعكس هذه الصورتان أهمية النظام الملكي وتاريخه العريق، وتعززان الشعور بالفخر والانتماء لدى الشعب البريطاني والمجتمع الدولي.

ويُظهر بعض أفراد عائلة الملكة الذين لعبوا أدوارًا في حفل تتويج السبت الماضي ، بما في ذلك أختها أنابيل إليوت ، وحفيدها فريدي باركر بولز وجوس ولويس لوبيز ، بالإضافة إلى ابن أخيها آرثر إليوت.

فيما أظهرت المجموعة الأولى من صور التتويج الرسمية الملك والملكة ، لكنها ركزت أيضًا على "أفراد العائلة المالكة العاملين" ، وسلطت الضوء على أولئك الذين سيكونون في قلب الواجبات الملكية في عهد الملك.

من المتوقع نشر المزيد من الصور الرسمية كجزء من مبادرة مكتب مجلس الوزراء لتزويد المباني العامة بصور فوتوغرافية للملك.

اشتكى نشطاء مناهضون للملكية من ميزانية المشروع البالغة 8 ملايين جنيه إسترليني ، ووصفوها بأنها "مضيعة مخزية" ، مع عدم الإفصاح عن تفاصيل حتى الآن حول كيفية إنفاق الأموال.