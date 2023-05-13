125 ألفا و509 طلبة في الشهادة الإعدادية يؤدون أول امتحاناتهم بالدقهلية

بدأت، منذ قليل، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بالدقهلية، حيث يؤدى الطلاب والطالبات امتحان اللغة العربية فى 583 لجنة امتحانية بمحافظة الدقهلية، وتستمر حتى 18 مايو .

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والخدمية لانعقاد الامتحانات وفق إجراءات احترازية ووقائية وأمنية، حرصا على توفير الجو الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات علي أكمل وجه، والتصدي بكل حسم لأي محاولات الغش.

وشدد شعبان على منع استخدام المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، حرصا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وقال إن امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، داخل 583 لجنة بمدارس المحافظة، بإشراف 17 إدارة تعليمية، تتواصل من خلال الغرف الفرعية بها مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم.

ويبلغ عدد المتقدمين إلى امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 125 ألفا و509 طلاب على مستوى مدارس التعليم الأساسي والمهنى بالدقهلية.