هيئة الأمر بالمعروف تعود للظهور فى السعودية ..شاهد

نشرت "الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" السعودية تغريدة ترد فيها على ما وصفته بـ"شائعات لا صحة لها" يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بعملها، حيث أكدت أنها "تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات".

وبحسب وسائل إعلام سعودية، أوضحت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من شائعات تتعلق بعمل الهيئة؛ فإنه لا صحة لما تم تداوله، وأن الرئاسة العامة تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.

وجاء تعليق الهيئة بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بمقطع فيديو لبلوغر تحدثت فيه عن عودة عمل "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في المملكة بـ "ثوب جديد".

ونشرت، البلوغر، رهف القحطاني، مقطع فيديو تحدثت فيه عن "إرغام من يتم ضبطهم في خلوة غير شرعية بالزواج لمدة سنتين بسقف مهر ألف ريال".

وحسب ما قالته في مقطع الفيديو المتداول فإن من لا يلتزم بتلك المدة يعاقب بالسجن 10 سنوات، مع إيقاع "عقوبة الجلد"، مشيرة في حديثها لعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعمل مرة أخرى في السعودية.

وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل بين المستخدمين في المملكة وخارجها، ما دفع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للرد بالتغريدة.

من جانبها، كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية عن رصد مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت الرأي العام عبر نشرها معلومات مغلوطة عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع إن أي شخص يخالف أنظمة النشر الإلكتروني، سواء اللائحة المنظمة للنشر الإلكتروني أو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، حيث تم رصد مشهورة نشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم استدعاؤها لأخذ إفادتها، وكذلك إحالة المخالفة للنيابة العامة كونها مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.