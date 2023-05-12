حريق هائل في أحد أشهر أسواق مدينة جدة بالسعودية |فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة عدة ومختلفة توثق لحظات من اندلاع حريق هائل، مساء الخميس، في أحد أشهر أسواق محافظة جدة، غربي المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية، الجمعة، أن فرق الدفاع المدني بجدة قد باشرت التعامل مع حريق ضخم شب في ‫"سوق الصواريخ"‬ جنوبي المحافظة.



وبينت مصادر صحيفة أن الحريق شب في مجمع أسواق الرحمانية الشعبي الذي يعرف أيضا باسم "سوق الصواريخ" حيث يعج بالبسطات والمحلات التجارية.

ولاحقا، أعلن الدفاع المدني في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "أخمد مدني جدة حريقاً بسوق الصواريخ، دون إصابات، وتم تنفيذ الجانب الوقائي وما زالت أعمال التبريد مستمرة".



ويعد "سوق الصواريخ" أحد أشهر وأكبر الأسواق الشعبية في المملكة.