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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبيها

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف لغز العديد من جرائم السرقة وضبط مرتكبيها وتولت النيابة التحقيق.

 

وكان رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمنطقة الوايلى لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود"، وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد "5 وقائع سرقة" بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" مالك محل "له معلومات جنائية"، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وكذا ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس حال إستقلاله سيارة "ملكه" ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة جنوط السيارات بأسلوب "الفك ، الرفع" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد ( 3 ) وقائع بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئ النية"، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة .

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال إستقلاله دراجة هوائية "مجهولة المصدر" ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "قص القفل" ، وبحوزته (مقص حديدى) ،وإعترف بإرتكابه عدد "4 وقائع سرقة" بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط عميله "سيئ النية" مالك محل دراجات هوائية"له معلومات جنائية" وبحوزته عدد 6 دراجات هوائية .

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرمياً تخصص فى السرقة من داخل العقارات بأسلوب "كسر الباب" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد "4 وقائع" سرقة أُخرى بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة .

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