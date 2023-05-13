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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب معاكسة الفتيات.. إصابة عاطل بطلق ناري فى مشاجرة بشبرا الخيمة

مشاجرة
مشاجرة

شهدت مدينة شبرا الخيمة مشاجرة بين عامل وعاطل بسبب معاكسة الفتيات حيث قام الاول باطلاق الرصاص على الثانى لقيام المجنى علية بمعاطسة شقيقة الاول فى الشارع وتم نقل المصاب الى المسشتفى والقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق  .

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تلقى مامور قسم ثانى شرطة شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية اشارة من مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة بوصول أحد الأشخاص له معلومات جنائية مصاب برش خرطوش بالوجه.
تم اخطار مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث اشرف علية مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية الامن وانتقل رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة وبسؤال المصاب إتهم أحد الأشخاص بإطلاق الرصاص عليه  من فرد خرطوش  كان بحوزته فأحدث إصابته على إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب قيامه بمعاكسة "شقيقة المتهم".
وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة  وارشد عن السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

شبرا الخيمة معاكسة الفتيات قسم ثانى شرطة شبرا الخيمة محافظة القليوبية القليوبية

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