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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا غنى عنه في التشكيل الأساسي .. إبراهيم عبد الجواد يشيد بنجم الأهلي

صدى البلد

أشاد الإعلامي الرياضي ابراهيم عبد الجواد، باداء لأعب الأهلي محمد هاني، عبر حسابه على تويتر.

وعلق: “محمد هاني من أكتر اللعيبة اللي مستواها ثابت الفترة اللي فاتت ولا غني عنه في تشكيلة الاهلي الاساسية”. 

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

إبراهيم عبد الجواد النادي الأهلي دورى أبطال إفريقيا نهائى دورى أبطال إفريقيا

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