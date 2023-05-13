عمرو دياب يشعل الجامعة الأمريكية ويقدم "شكرا من هنا لبكرة" للمرة الأولى|صور

شهد حفل الميجا ستار عمرو دياب الذي أقيم مساء أمس الجمعة بالجامعة الأمريكية فى القاهرة الجديدة العديد من المواقف المثيرة و آجواء البهجة والسعادة التى امتدادت لأكثر من ساعتين متتاليتين من وصلات الغناء الرقصات وقفشات الدعابة المتبادلة بين الهضبة وحشود الجماهير المسبوقة بالـAUC .
وقدم الهضبة عددا كبيرا من أغانيه التي تألق بها طوال مراحل زمنية امتدت لأكثر من 35 عاما منها "ده لو اتساب" ، "برج الحوت" ،"أنت الحظ"، خلاص بقى بيتكلم، وياه، .. وغيرها كمن أعدها خصيصا لجمهور الحفل .. بالإضافة إلى ميدلى لأغناني قمرين، ليلى نهارى، ده اللي كان نفسى فيه.
كما اهدى عمرو دياب جمهوره أغنية يقدمها لأول مرة في حفلاته وهي "شكرا من هنا لبكرا" والتى سبق ان قدمها فى إحدى اعلانات موسم الدراما الرمضانية السابق وحققت نجاحا كبيرا.
حضر الهضبة بصحبته حمادة إسماعيل والإعلامى ممدوح موسى وحرص فى ختام الحفل على توجيه كلمة شكر لكل من ساهم فى إنجاح الحفل بداية من اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية والمنظم الـdj العالمى ياسر الحريري الذى أعد حفلات بمواصفات لايف غير مسبوقة بمصر من حيث الإضاءة ل وليد الحريري والمسرح ل تامر فوزي و fire works للفنان احمد عصام وصوت عماد نبيل.
أحيا أولى فقرات الحفل الـdj المصرى عمرو so و إحدى الفرق اللبنانية