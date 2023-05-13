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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماسورة حديدية وعملات أجنبية.. تفاصيل العثور على جثة شخص بترعة بالفيوم

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة  الفيوم بمديرية أمن الفيوم بشأن العثور على جثة ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) مُلقى بمصرف مائى بإحدى القرى  بدائرة المركز، كما عثر على الدراجة النارية الخاصة به بذات المصرف.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده عن أن المجنى عليه له نشاط فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى ، وأن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بذات الناحية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة وقرر بقيامه بالتواصل مع المجنى عليه بتاريخ  الواقعة وأوهمه برغبته فـى تغيير مبلغ مالى من العملة الأجنبية للعملة المحلية وإتفقا على التقابل بجوار المصرف محل العثور على الجثة ولدى حضور المجنى عليه مستقلاً دراجته النارية المعثور عليها وبحوزته مبلغ مالى ، باغته المتهم بالضرب "بماسورة حديدية" كانت بحوزته حتى فارق الحياة  وألقى جثته ودراجته بالمصرف المائى وإستولى على المبلغ المالى وهاتفه المحمول ولاذ بالهرب ، كما تم بإرشاده ضبط ( الأداة المستخدمة - المبلغ المالى - الهاتف المحمول"المستولى عليها") .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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