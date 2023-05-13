شاب يطلق النار على آخر بسبب معاكسة شقيقته في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها ( أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش بالوجه.

وبالإنتقال وسؤاله إتهم (أحد الأشخاص– مقيم بذات العنوان) بإطلاق عيار نارى تجاهه من فرد محلى كان بحوزته فأحدث إصابته الـمُشار إليها على إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب قيامه بمعاكسة "شقيقة المتهم".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.