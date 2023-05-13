إجراءات تحويل الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان للجامعات المصرية

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن باب الجامعات الخاصة والأهلية متاح بداية من اليوم السبت، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية، للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان، لافتًا إلى أنه على الطالب إدخال كافة بياناته الخاصة؛ لبدء إجراءات استكمال دراسته في واحدة من الجامعات الخاصة والأهلية.



وأوضح “عبد الغفار” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، أن المرحلة الأولى تبدأ من خلال دخول الطالب على الموقع الإلكتروني الخاص بأي جامعة خاصة أو أهلية وتسجيل كافة البيانات المطلوبة، المرحلة الثانية وهي تولي الجامعات الخاصة مسئولية إرسال كافة البيانات الخاصة بالطلاب للمجلس الأعلى للجامعات، ومن ثم يقوم المجلس بإرسال لكافة الجامعات الخاصة والأهلية شهادة إفادة لكل طالب توضح إذا كانت الجامعة التي كان يدرس فيها الطالب معتمدة أم لا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إلى أنه إذا كانت الجامعة معتمدة تقوم الجامعة التي يلتحق بها الطالب بعمل مراجعة على المواد التي قام بدراستها من قبل حتى لا يعيد الطالب دراسة هذه المواد مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه في حالة أن الجامعة الغير معتمدة يتم تحديد موعد لعمل اختبار تحديد المستوى في كليات القطاع الطبي والهندسي.

