جولة تفقدية لوكيل تعليم مطروح لمتابعة سير الامتحانات

واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، بمطروح جولاته الميدانية المفاجئة بكافة أرجاء مطروح لمتابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والاطمئنان على توافر كافة الأجواء المناسبة داخل اللجان الامتحانية.



حيث تفقد لجان امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والثانوية والامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية بإدارة النجيلة غرب المحافظة.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق فترة واحدة لمدة ساعة ونصف، واللغة الفرنسية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائي بداية امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية فترة واحدة ، كذلك أدى طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان في مادة العلوم فترة واحدة لمدة ساعة ونصف.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول لأسباب قهرية امتحان اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف والتي ستستمر على مدار الأسبوع حتى الخميس المقبل.

واطمأن وكيل تعليم مطروح، من مسئولي لجان عمر بن الخطاب الابتدائية وأبو بكر الصديق الابتدائي والنجيلة الثانوية المشتركة والنجيلة القبلية الابتدائية على تنفيذ كل التعليمات التي تم التوجيه بها والخاصة باستلام أوراق الأسئلة وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات وفق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.