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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهارات الدعم النفسي الاجتماعي دورة تدريبية لهيئة الإسعاف المصرية بمطروح

دورة تدريبية لاسعاف
دورة تدريبية لاسعاف مطروح

اختتمت هيئة الإسعاف المصرية اليوم الدورة التدريبية عن مهارات الدعم النفسي الاجتماعي ودعم الأقران بإسعاف مطروح وذلك ضمن خطه التدريب التي نظمتها الهيئة واستمرت لمدة يومين
هدفت الدورة إلى تعزيز السلامة النفسية للعاملين بها حيث استهدفت ٥٠ موظفا بهيئة الإسعاف المصرية (فرع مطروح) ما بين إداريين ومسعفين وسائقين.

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وأوضح دكتور محمود لطفي رئيس قسم الدعم النفسي بالهيئة مفاهيم الدعم النفسي الاجتماعي بأنه كافة أشكال المساعدة النفسية، والاجتماعية والمشاركة العاطفية والانفعالية التي يبديها شخص ما أو مجموعة من الأشخاص تجاه فرد أو مجموعة من الأفراد، بهدف إعانته على استعادة قوته والتعافي من الأوضاع السيئة أو الأزمات التي تمر به.
كما تناول أيضا مفهوم الضغط النفسي والذي ينقسم إلى قسمي الضغوط الخارجية وهي
التي تعنى الأحداث الخارجية والمواقف المحيطة بالفرد وتمتد من الإحداث البسيطة إلى الحادة.
والضغوط الداخلية (الشخصية) التي تعني الأحداث التي تتكون نتيجة التوجه الإدراكي نحو العالم الخارجي والنابع من فكر وذات الفرد. 
وأشار عبد الرؤوف حسين رئيس قسم الخدمات غير الطارئة والمتخصصة بالهيئة إلى طرق التكيف مع الضغط النفسي وكيفية إدارة الضغوط والرعاية الذاتية وكيفية مساعدة ودعم الأقران وهو نظام لتقديم وتلقي المساعدة قائم على مبادئ أساسية من الاحترام والمسؤولية المشتركة وكذلك الاتفاق المتبادل على ما هو مفيد.
كما تخللت الدورة ورش عمل فنية وبعض التمارين النفسية والاجتماعية لدعم الأقران.

دورة تدريبية لاسعاف مطروح 
دورة تدريبية لاسعاف مطروح 
دورة تدريبية لاسعاف مطروح 
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